وأضاف: بأن التقارير عن حصول حزب الله على 200 مليون دولار كاذبة والحزب يتصرف بإيعاز من طهران
وفي ملف إعادة الإعمار، قال المتحدث إن واشنطن تجري محادثات مع شركائها في الخليج وأوروبا لتوفير مليارات الدولارات لدعم إعادة إعمار الجنوب بقيادة الحكومة اللبنانية.
وأشار إلى إحراز تقدم وصفه بالتاريخي في تنفيذ الإطار الثلاثي، الذي يشمل آلية فض الاشتباك والمساعدات الأمنية والإنسانية، لافتاً إلى أن المحادثات الجارية قد تفتح الباب أمام توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار الجنوب.
وأكد المتحدث استمرار الإجراءات الأميركية ضد «حزب الله»، متهماً إياه بالتحرك بإيعاز من طهران ودفع لبنان نحو الصراع.