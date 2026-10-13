وأضاف: بأن التقارير عن حصول على 200 مليون كاذبة والحزب يتصرف بإيعاز من طهران

وفي ملف إعادة الإعمار، قال المتحدث إن تجري محادثات مع شركائها في الخليج وأوروبا لتوفير مليارات الدولارات لدعم إعادة الجنوب بقيادة .

وأشار إلى إحراز تقدم وصفه بالتاريخي في تنفيذ الإطار الثلاثي، الذي يشمل آلية فض الاشتباك والمساعدات الأمنية والإنسانية، لافتاً إلى أن المحادثات الجارية قد تفتح الباب أمام توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار الجنوب.

وأكد المتحدث استمرار الإجراءات الأميركية ضد «حزب الله»، متهماً إياه بالتحرك بإيعاز من طهران ودفع نحو الصراع.