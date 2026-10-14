عقد تُهدّد المفاوضات.. هل يصمد اتفاق الإطار؟ (الجمهورية)

قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هذه الجولة التفاوضية ستشكّل في حال انعقادها، محطة اختبارية أساسية لمستقبل «صيغة الإطار» في ظل استمرار الخلافات حول آليات التحقق، والانسحاب ، ودور في المناطق التي ينبغي ان تنسحب منها . وأشارت المصادر، إلى التوقعات بتحقيق اختراق جوهري في المفاوضات تبقى محدودة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات وعدم حسم المسائل الأساسية التي تعوق التنفيذ.

ورجحت المصادر، أن تركّز الجولة في حال انعقادها، على الجوانب العسكرية والتقنية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقيق تقدّم سياسي موازٍ. إذ قد تفضي إلى تفاهمات جزئية تمهّد لاستئناف التنفيذ، أو تنتهي إلى استمرار المراوحة وترحيل القرارات الصعبة إلى ما بعد الانتخابات. واعتبرت انّ الخطر الأساسي قد يتمثل في استخدام إسرائيل استمرار المفاوضات غطاءً لإدامة الواقع الميداني القائم، من دون أي واضح بالانسحاب ووقف الاعتداءات.