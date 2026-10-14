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بري خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام: الموقف الرسمي اللبناني موحد لجهة التمسك بوجود قوات اليونيفل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701
بري خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام: الموقف الرسمي اللبناني موحد لجهة التمسك بوجود قوات اليونيفل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701
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أخبار لبنان

عقد تُهدّد المفاوضات.. هل يصمد اتفاق الإطار؟ (الجمهورية)

2026-10-14 | 00:49
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عقد تُهدّد المفاوضات.. هل يصمد اتفاق الإطار؟ (الجمهورية)
عقد تُهدّد المفاوضات.. هل يصمد اتفاق الإطار؟ (الجمهورية)

جاء في صحيفة الجمهورية:

قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هذه الجولة التفاوضية ستشكّل في حال انعقادها، محطة اختبارية أساسية لمستقبل «صيغة الإطار» في ظل استمرار الخلافات حول آليات التحقق، والانسحاب الإسرائيلي، ودور الجيش اللبناني في المناطق التي ينبغي ان تنسحب منها إسرائيل. وأشارت المصادر، إلى التوقعات بتحقيق اختراق جوهري في المفاوضات تبقى محدودة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وعدم حسم المسائل الأساسية التي تعوق التنفيذ.

 

ورجحت المصادر، أن تركّز الجولة في حال انعقادها، على الجوانب العسكرية والتقنية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقيق تقدّم سياسي موازٍ. إذ قد تفضي إلى تفاهمات جزئية تمهّد لاستئناف التنفيذ، أو تنتهي إلى استمرار المراوحة وترحيل القرارات الصعبة إلى ما بعد الانتخابات. واعتبرت انّ الخطر الأساسي قد يتمثل في استخدام إسرائيل استمرار المفاوضات غطاءً لإدامة الواقع الميداني القائم، من دون أي التزام واضح بالانسحاب ووقف الاعتداءات.

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