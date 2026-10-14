الخارجية الاميركية تعلق على الشكوى ضد السفيرة معوض: على القضاء العسكري التحرك ضد حزب الله.. ولن نتسامح مع اي عرقلة

وأضاف: من المخجل أن تتولى محكمة عسكرية النظر في شكوى ضد السفيرة اللبنانية
في واشنطن
، لمجرد قيامها بتنفيذ سياسة حكومتها الشرعية والانخراط في مفاوضات تقودها الولايات المتحدة
.
وينبغي للقضاء العسكري اللبناني أن يكرّس موارده المحدودة لملاحقة عناصر حزب الله
الذين يخططون للتحرك ضد الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، بدلاً من ملاحقة المسؤولين الذين يعملون لمصلحتهما.
وختم: يجب إلغاء القوانين والممارسات التي تتيح هذا النوع من الاستهداف المُسيّس للمدنيين والدبلوماسيين، في حين توفّر الحماية بشكل منهجي لعناصر حزب الله. لن نتسامح مع أي عرقلة
وكان معلومات صحافية تحدثت ان "المحامي حسن عادل بزّي سبق ان تقدم أمام النيابة العامة التمييزية بشكوى السفيرة معوّض، على خلفية اتصالها بالسفير الإسرائيلي
في واشنطن".