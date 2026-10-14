الخارجية الاميركية تعلق على الشكوى ضد السفيرة معوض: على القضاء العسكري التحرك ضد حزب الله.. ولن نتسامح مع اي عرقلة

قال متحدث : نحن على علم بالشكوى التي تقدّم بها محامٍ مؤيّد لحزب الله ضد السفيرة في ، ندى حمادة معوّض

