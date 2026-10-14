معوّض: كل الدعم للسفيرة في مفاوضات فرضتها مغامرات حزب الله خدمة لإيران

"يا ليت بعض منصات الممانعة تكرّس جهودها للتحرّي عن وجهة الـTNT والـC4 التي لطالما استُخدمت لاغتيال قادتنا وتنفيذ عمليات إرهابية، بدل التلهّي ببطولات «المحامي» حسن بزي الوهمية لمجرّد تقديمه شكوى فارغة بحق السفيرة ندى حمادة ، أُحيلت روتينياً إلى العسكري.

والأهم، إلغاء النصوص القانونية التي لا زالت تتيح هذا الاستهداف، وإصلاح التشريعات وحصر صلاحيات ، لوضع حدّ لاستخدام القضاء أداةً للهيمنة والتهويل وتصفية الحسابات السياسية.

كل الدعم للسفيرة ندى حمادة معوض التي تخوض بجرأة وجدارة مفاوضات شائكة بقيادة رئيس الجمهورية، فرضتها مغامرات الخاسرة والمدمّرة خدمةً للنظام ".