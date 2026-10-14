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بري: لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الإحتلال الإسرائيلي
بري: لبنان سوف يستمر بمساعيه على مختلف المستويات من أجل صون حقوقه السيادية وحماية حدوده وتحرير آخر ذرة من أرضه من الإحتلال الإسرائيلي
بري خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام: الموقف الرسمي اللبناني موحد لجهة التمسك بوجود قوات اليونيفل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701
بري خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام: الموقف الرسمي اللبناني موحد لجهة التمسك بوجود قوات اليونيفل ومهمتها تنفيذا للقرار 1701
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أخبار لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا

2026-10-14 | 06:44
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا

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بري: لن نتراجع عن حماية حدودنا وتحرير أرضنا
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07:13

بري: لن نتراجع عن حماية حدودنا وتحرير أرضنا

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا (Jean-Pierre Lacroix) والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفل الجنرال ديوداتو أبانيارا ونائب المنسق الخاص للامم المتحدة منسق الشؤون الانسانية عمران ريزا والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان ، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان لا سيما الميدانية منها خاصة في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني جراء مواصلة إسرائيل حربها على لبنان وخرقها للقرار الأممي 1701 ، كما جرى البحث بمفاعيل القرار 2790 والموقف اللبناني الموحد حياله والمطالب بتمديد بقاء ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان بما يخدم مصلحة لبنان والجنوب والأمن والسلم الدوليين إذ أن مهام قوات اليونيفل ومندرجات القرار 1701 أناط بهذه القوات مهمة الرقابة وحماية الحدود الدولية على إمتداد الخط الأزرق وتصحيحه لا سيما في الشأن المتصل بالنقاط الخلافية والمتحفظ عليها من قبل لبنان ، إضافة لمهمة رفع وفضح الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية .

07:13

بري: لن نتراجع عن حماية حدودنا وتحرير أرضنا

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا (Jean-Pierre Lacroix) والوفد المرافق بحضور قائد قوات اليونيفل الجنرال ديوداتو أبانيارا ونائب المنسق الخاص للامم المتحدة منسق الشؤون الانسانية عمران ريزا والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان ، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان لا سيما الميدانية منها خاصة في منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني جراء مواصلة إسرائيل حربها على لبنان وخرقها للقرار الأممي 1701 ، كما جرى البحث بمفاعيل القرار 2790 والموقف اللبناني الموحد حياله والمطالب بتمديد بقاء ولاية قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان بما يخدم مصلحة لبنان والجنوب والأمن والسلم الدوليين إذ أن مهام قوات اليونيفل ومندرجات القرار 1701 أناط بهذه القوات مهمة الرقابة وحماية الحدود الدولية على إمتداد الخط الأزرق وتصحيحه لا سيما في الشأن المتصل بالنقاط الخلافية والمتحفظ عليها من قبل لبنان ، إضافة لمهمة رفع وفضح الخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية .

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