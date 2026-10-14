الحجار: الدولة متمسكة بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة حضورها الكامل في الجنوب

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في العاصمة الروسية موسكو، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه إيفانوفيتش دينيسوف، حيث جرى استعراض التطورات في لبنان والعلاقات اللبنانية الروسية وسبل تفعيلها.
زار السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، في إطار الاطلاع على طبيعة العمل.
تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي تم خلاله التداول في الاوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وكان الرأي متفقاً على ضرورة دعم الحلول الديبلوماسية باعتبارها افضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة.