الجيش يوقف 153 سوريًا ويضبط أسلحة ومخدرات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بعد عملية متابعة للمتورطين في إشكال تخلله إطلاق نار في بلدة حويش – عكار بتاريخ 12 /10 /2026، نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم وأوقفت المواطنَين (ب.أ.) و(أ.ح.)، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



ونتيجة عمليات الرصد الأمني لمروجي المخدرات، أوقفت وحدة أخرى في منطقة الدامور – الشوف المواطن (ع.ب) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها.



كذلك أوقفت وحدات أخرى في مناطق: مشاريع القاع - الهرمل، المدفون – البترون، شدرا والدبابية، وادي خالد – عكار، 153 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.