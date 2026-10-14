اجتماع قضائي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
عُقد اجتماع في مكتب المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بحضور رئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، وجميع المدعين العامين الاستئنافيين في المحافظات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والنائب العام المالي.
وجرى خلال الاجتماع البحث في الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما تعزيز التحقيقات المالية الموازية، وإعداد الإحصاءات المطلوبة، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في مساعدة النيابة العامة، بهدف تسريع الملاحقات المرتبطة بهذه الجرائم ومصادرة الأموال الناتجة عنها.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة اللبنانية لإثبات جديتها في العمل على الخروج من اللائحة الرمادية.