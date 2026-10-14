وزير الدفاع يستقبل لاكروا.. ومصير اليونيفيل على طاولة البحث

كما جرى التطرق إلى طلب تمديد ولاية اليونيفيل لفترة انتقالية، وإلى ضرورة التوصل إلى صيغة مناسبة تضمن استمرار الدعم الدولي للجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب، وتعزيز الأمن الإقليمي، ومساعدة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية.

بدوره، شدّد الوزير منسى على أهمية "تجنّب أي فراغ في الجنوب، لما قد يشكّله من مخاطر على أمن لبنان واستقرار المنطقة، معتبرًا أن الحل الأنسب والأكثر قابلية للتطبيق في المرحلة الراهنة يتمثّل في تمديد ولاية اليونيفيل إلى حين التوصل إلى صيغة بديلة ملائمة تضمن استمرارية المهام الموكلة إليها". كما أكّد أنه "من الأفضل أن تبقى أي مهمة دولية مستقبلية في الجنوب تحت راية ، بما يضمن استمرارية الدور الأممي في دعم الأمن والاستقرار".