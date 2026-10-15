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أخبار لبنان

عضو الكونغرس الأميركي لحود: الشكوى ضد معوّض "محاولة مخزية"

2026-10-14 | 23:53
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عضو الكونغرس الأميركي لحود: الشكوى ضد معوّض &quot;محاولة مخزية&quot;
عضو الكونغرس الأميركي لحود: الشكوى ضد معوّض "محاولة مخزية"

وصف عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود "حزب الله" بأنه "سرطان خبيث"، متهمًا إياه باستخدام كل الوسائل المتاحة لتقويض سيادة لبنان.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، اعتبر لحود أن الشكوى المقدّمة ضد السفيرة ندى حمادة معوّض "محاولة مخزية لعرقلة الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان"، مشددًا على أن عملها الممتاز يشكّل ركيزة أساسية لبناء لبنان أكثر أمنًا وازدهارًا.
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