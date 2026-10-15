أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

وفد ايراني كبير في لبنان قريباً.. ورسائل طمأنة؟ (المدن)

2026-10-15 | 01:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وفد ايراني كبير في لبنان قريباً.. ورسائل طمأنة؟ (المدن)
وفد ايراني كبير في لبنان قريباً.. ورسائل طمأنة؟ (المدن)

أكدت مصادر مواكبة للتواصل الإيراني مع لبنان لصحيفة المدن، أن "طهران تحرص دائماً على الحفاظ على علاقتها بلبنان ومساندته".

وترى هذه المصادر أنه، "حتى لو كان لبنان قد وصل إلى حائط مسدود في المفاوضات مع إسرائيل، فإن ذلك لا ينتقص من ضرورة دعمه والوقوف إلى جانبه. وقد يشكّل الاتصال برئيس الجمهورية محاولة إيرانية جديدة لاحتواء التوتر وتعزيز التواصل مع لبنان ودعمه في هذه المرحلة".

وتؤكد المصادر أن "ملف السفير الإيراني لا علاقة له بزيارة معاون وزير الخارجية أو باتصال عراقجي، مشيرةً إلى أن إيران تجاوزت هذا الملف، وأبلغت لبنان أنها ليست بصدد تغيير السفير من منصبه، وأنه سيواصل مهامه حتى موعد انتهائها. وعندها، ستكون التطورات في المنطقة قد تبلورت، وربما تكون الظروف قد تغيّرت بما يتيح استمرار السفير في أداء مهامه".

وتفيد المعلومات المستقاة من المصادر عينها بأن "زيارة خطيب زادة لا تهدف إلى معالجة ملف السفير الإيراني الممدّد له، بل تشكّل جولة أفق للاطلاع على المستجدات التي تشهدها المنطقة وبحث انعكاساتها على لبنان".

وبحسب المدن، "ترغب إيران في عرض وجهة نظرها حيال ملفات المنطقة، ولا سيما ما آلت إليه المفاوضات مع الأميركيين، التي تسير، عبر وسطاء، في مسار إيجابي، بحسب المصادر. وتعتبر طهران أنها نجحت في إعادة مسار إسلام آباد إلى طاولة البحث مجدداً، وأن المفاوضات غير المباشرة مع الأميركيين تحرز تقدماً إيجابياً، وسواء عبر اتصال عراقجي برئيس الجمهورية أو من خلال زيارة معاون وزير الخارجية، تؤكد إيران أن لبنان لا يزال في صلب أولوياتها، وأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان مدرجان في مقدمة البنود التي تسعى إلى تثبيتها في أي تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية".

ووفق الصحيفة، "لايران مصلحة في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع، وإيضاح وجهة نظرها حيال ما تشهده المنطقة. وحسب المعلومات، فإن وفداً إيرانياً كبيراً سيزور لبنان قريباً للبحث في سبل تمتين العلاقات اللبنانية الإيرانية، ومناقشة التطورات الإقليمية وآفاق المرحلة المقبلة".

وتابعت "لن تكون الزيارة بمعزل عن الملف الأمني، في ظل احتمالات التصعيد الإسرائيلي في لبنان والمنطقة، الذي قد يسبق الانتخابات الإسرائيلية المقررة بعد نحو أسبوعين. ويأتي ذلك على وقع تهديدات إسرائيلية بأن انخراط حزب الله مجدداً في الحرب على إيران سيعرّض الضاحية الجنوبية للقصف، وقد يدفع إسرائيل إلى احتلال مناطق من الجنوب وصولاً إلى الزهراني، وتعكس هذه التهديدات وجود نيات إسرائيلية مبيّتة تجاه لبنان، أو ربما تمهّد لضربة إسرائيلية وشيكة على إيران. وفي كلا الحالين، يُتوقع أن يحمل خطيب زادة إلى لبنان رسائل في هذا الاتجاه، إلى جانب رسائل طمأنة تؤكد أن لبنان حاضر على طاولة المفاوضات، آياً كانت ساحتها، وأنه سيكون في صلب أي تسوية قد تشهدها المنطقة".
 
 
 
مقالات ذات صلة
وفد ايراني كبير في لبنان قريباً.. ورسائل طمأنة؟ (المدن)

أخبار لبنان

ايران

لبنان

المدن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماريجوانا وحشيشة الكيف.. ماذا يحصل في طرابلس؟
اسرائيل تُمهّد لـ عملية عسكرية جديدة.. ماذا ينتظر "حزب الله"؟ (المدن)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا
05:44

أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "سيارة للمقاومة أوقفت عند حاجز ضهر البيدر وضبطت مواد بداخلها معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال".

05:44

أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "سيارة للمقاومة أوقفت عند حاجز ضهر البيدر وضبطت مواد بداخلها معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال".

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026