الأمطار مستمرة والحرارة تنخفض.. متى يتحسن الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحياناً بخاصة في المناطق الشمالية، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، ويتوقع حدوث انفراجات بين الحين والآخر.





وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، ويستمر تأثيره حتى ظهر حيث يستقر الطقس تدريجاً.



معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : 21 و 29 درجة، بين 20 و 28 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: غائم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحياناً بخاصة في المناطق الشمالية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار.



الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحياناً بخاصة في المناطق الشمالية، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، يتوقع حدوث انفراجات بين الحين والآخر.



السبت: غائم جزئيا الى غائم، دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة فترة قبل الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، تخف الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات .



الاحد: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار محلية خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية ، ويتحسن الطقس تدريجاً خلال النهار.