أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا

عاجل
معلومات الجديد: محكمة الجنايات في جبل لبنان تقرّر ترك جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" في قضية "الممنوعات" لاستفادته من قانون العفو العام المنشور اليوم في الجريدة الرسمية
معلومات الجديد: محكمة الجنايات في جبل لبنان تقرّر ترك جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" في قضية "الممنوعات" لاستفادته من قانون العفو العام المنشور اليوم في الجريدة الرسمية
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: انسحبنا من الجلسة لأننا طالبنا بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر لكن لم يُتّخذ أي قرار بشأنه ولا استقالة لوزير الطاقة حتى الآن
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: انسحبنا من الجلسة لأننا طالبنا بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر لكن لم يُتّخذ أي قرار بشأنه ولا استقالة لوزير الطاقة حتى الآن
مراسل الجديد: انسحاب وزراء القوات من جلسة مجلس الوزراء
مراسل الجديد: انسحاب وزراء القوات من جلسة مجلس الوزراء
الرئيس عون: التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت من وتيرة المفاوضات إلا أن هذا لا يعني أنها توقفت وهدفنا مصلحة لبنان
الرئيس عون: التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت من وتيرة المفاوضات إلا أن هذا لا يعني أنها توقفت وهدفنا مصلحة لبنان
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا

2026-10-15 | 05:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أول تعليق لـ &quot;حزب الله&quot; على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا
أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "سيارة للمقاومة أوقفت عند حاجز ضهر البيدر وضبطت مواد بداخلها معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال".

وأوضح فضل الله في تصريح من مجلس النواب، أنه "منذ اللحظة الأولى التي أوقفت بها السيارة تواصلت المقاومة مع الجهات المعنية وأبلغتها أن السيارة تعود لها والمواد بداخلها هي قدرات لمواجهة الاحتلال وطالبت باستعادتهما والإفراج الفوري عن المعتقلين".
 
وأضاف: "حاولنا حل مشكلة السيارة حرصًا منا على الهدوء في الداخل ولكن بعض الجهات تعمل على خلق سجال لا يستفيد منه إلا العدو"، لافتًا إلى أن "الحملة ضد المقاومة تأتي في وقت يواصل العدو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مساحة القرى المحتلة والمتاخمة لها ولا يلاقي من السلطة إلا الصمت والعجز".

وتابع: "إذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات التي وجدت في السيادرة ووجهتها وتهدد بملاحقتها فهي جهات معروفة تبدأ بقيادة المقاومة وشعبها وأهالي الشهداء والمقاومين المرابطين على الثغور".

وأكد أن "قرار 2 آذار الذي أساء للمقاومة وشعبها مخالف للدستور والميثاق وهو قرار باطل لا نعترف بمفاعليه"، محذرًا "السلطة من مغبة التمادي في إجراءاتها وعليها المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات".

واعتبر أن "الحوار الذي يحرص عليه جميع المخلصين في البلد من أجل الاستقرار لا يستقيم مع مثل هذا الاداء"، مؤكدًا أن "المقاومة لن تتساهل مع أي استهداف مع أي جهة تنفذ الأجندة الأميركية".

وختم فضل الله مشددًا على أن "المقاومة بكل أدواتها موجهة حصراً بوجه العدو الإسرائيلي، وأن القيام بهذه الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن الدفاع عن بلدنا والعمل بكل الوسائل لتحرير أرضنا مهما كانت الصعوبات".
 
 
مقالات ذات صلة
أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا

أخبار لبنان

حزب الله

المقاومة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نشرة اخبار الظهيرة من قناة الجديد
معلومات الجديد: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قرر حفظ الإخبار المقدّم من المحامي عادل بزي ضد السفيرة ندى حمادة معوض بشأن اتهامها بالاتصال بالسفير الإسرائيلي لعدم وجود جرم جزائي

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

من هو محمد هزيمة الذي عُيّن محافظاً للنبطية؟
Play
08:31

من هو محمد هزيمة الذي عُيّن محافظاً للنبطية؟

محمد هزيمة، شاب لبناني من بعلبك يبلغ من العمر 33 عاماً، حائز على شهادة دكتوراه في إدارة التسويق من جامعة فارنا في بلغاريا، وماجستير في إدارة الأعمال، ويتمتع بخبرة في الإدارة والتعاون الدولي وتنسيق المشاريع الإنمائية.

08:31

من هو محمد هزيمة الذي عُيّن محافظاً للنبطية؟

محمد هزيمة، شاب لبناني من بعلبك يبلغ من العمر 33 عاماً، حائز على شهادة دكتوراه في إدارة التسويق من جامعة فارنا في بلغاريا، وماجستير في إدارة الأعمال، ويتمتع بخبرة في الإدارة والتعاون الدولي وتنسيق المشاريع الإنمائية.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026