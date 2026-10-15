أول تعليق لـ "حزب الله" على شحنة ضهر البيدر: السيارة لنا

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أن "سيارة للمقاومة أوقفت عند حاجز ضهر البيدر وضبطت مواد بداخلها معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال".

وأوضح في تصريح من ، أنه "منذ اللحظة الأولى التي أوقفت بها السيارة تواصلت مع الجهات المعنية وأبلغتها أن السيارة تعود لها والمواد بداخلها هي قدرات لمواجهة الاحتلال وطالبت باستعادتهما والإفراج الفوري عن المعتقلين".

وأضاف: "حاولنا حل مشكلة السيارة حرصًا منا على الهدوء في الداخل ولكن بعض الجهات تعمل على خلق سجال لا يستفيد منه إلا "، لافتًا إلى أن "الحملة ضد المقاومة تأتي في وقت يواصل العدو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مساحة القرى المحتلة والمتاخمة لها ولا يلاقي من السلطة إلا الصمت والعجز".



وتابع: "إذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات التي وجدت في السيادرة ووجهتها وتهدد بملاحقتها فهي جهات معروفة تبدأ بقيادة المقاومة وشعبها وأهالي والمقاومين المرابطين على الثغور".



وأكد أن "قرار 2 آذار الذي أساء للمقاومة وشعبها مخالف للدستور والميثاق وهو قرار باطل لا نعترف بمفاعليه"، محذرًا "السلطة من مغبة التمادي في إجراءاتها وعليها المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات".



واعتبر أن "الحوار الذي يحرص عليه جميع المخلصين في البلد من أجل الاستقرار لا يستقيم مع مثل هذا الاداء"، مؤكدًا أن "المقاومة لن تتساهل مع أي استهداف مع أي جهة تنفذ الأجندة الأميركية".



وختم فضل الله مشددًا على أن "المقاومة بكل أدواتها موجهة حصراً بوجه العدو ، وأن القيام بهذه الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن الدفاع عن بلدنا والعمل بكل الوسائل لتحرير أرضنا مهما كانت الصعوبات".