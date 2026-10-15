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وزارة الإعلام اليمنية: رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير ومقتل مرافقين اثنين في استهداف قصر معاشيق في عدن
وزارة الإعلام اليمنية: رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير ومقتل مرافقين اثنين في استهداف قصر معاشيق في عدن
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وزير العدل عادل نصار قبيل جلسة مجلس الوزراء تعليقاً على شحنة المتفجرات: أي عمل خارج إطار الدولة اللبنانية مرفوض
2026-10-15 | 07:48
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وزير العدل عادل نصار قبيل جلسة مجلس الوزراء تعليقاً على شحنة المتفجرات: أي عمل خارج إطار الدولة اللبنانية مرفوض
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وزير العدل عادل نصار قبيل جلسة مجلس الوزراء تعليقاً على شحنة المتفجرات: أي عمل خارج إطار الدولة اللبنانية مرفوض
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تعليقاً
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