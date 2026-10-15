من هو محمد هزيمة الذي عُيّن محافظاً للنبطية؟

يشغل حالياً منصب مدير إدارة التعليم والتدريب في منتدى شباب التعاون الإسلامي (ICYF)، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس
المنتدى ممثلاً المجموعة العربية
، كما مثّل لبنان
فيه. وأتاح له عمله بناء علاقات مع مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وجهات مانحة في عدد من الدول العربية والإسلامية.
كما تولّى أدواراً قيادية في متابعة وتنسيق مشاريع إنمائية بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA)، ولا سيما في جنوب لبنان
، إضافة إلى البقاع وبيروت والشمال. وأتاحت له هذه التجربة الاطلاع عن كثب على احتياجات المجتمعات المحلية والتحديات الإنمائية، واكتساب خبرة في متطلبات مسار العودة والتعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في المناطق المتضرّرة من الحرب.
وعمل ضمن فريق وزير الشباب
والرياضة بين عامَي 2021 و2023، وله خبرة أكاديمية في عدد من الجامعات اللبنانية
والأجنبية.
وهزيمة نجل عميد متقاعد من الجيش اللبناني
.