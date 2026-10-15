من هو محمد هزيمة الذي عُيّن محافظاً للنبطية؟

محمد هزيمة، شاب لبناني من بعلبك يبلغ من العمر 33 عاماً، حائز على شهادة دكتوراه في إدارة التسويق من جامعة فارنا في بلغاريا، وماجستير في إدارة الأعمال، ويتمتع بخبرة في الإدارة والتعاون الدولي وتنسيق المشاريع الإنمائية.



يشغل حالياً منصب مدير إدارة التعليم والتدريب في منتدى شباب التعاون الإسلامي (ICYF)، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وسبق أن شغل منصب المنتدى ممثلاً المجموعة ، كما مثّل فيه. وأتاح له عمله بناء علاقات مع مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وجهات مانحة في عدد من الدول العربية والإسلامية.



كما تولّى أدواراً قيادية في متابعة وتنسيق مشاريع إنمائية بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA)، ولا سيما في ، إضافة إلى البقاع وبيروت والشمال. وأتاحت له هذه التجربة الاطلاع عن كثب على احتياجات المجتمعات المحلية والتحديات الإنمائية، واكتساب خبرة في متطلبات مسار العودة والتعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في المناطق المتضرّرة من الحرب.



وعمل ضمن فريق وزير والرياضة بين عامَي 2021 و2023، وله خبرة أكاديمية في عدد من الجامعات والأجنبية.



وهزيمة نجل عميد متقاعد من .