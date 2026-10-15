معلومات الجديد: محكمة الجنايات في جبل لبنان تقرّر ترك جورج ديب المعروف بـ"دكتور فود" في قضية "الممنوعات" لاستفادته من قانون العفو العام المنشور اليوم في الجريدة الرسمية