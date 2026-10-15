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وزير الإعلام بول مرقص: لا قرار حكومي بعد بإحالة قضية شاحنة المتفجرات الى المجلس العدلي
2026-10-15 | 08:40
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وزير الإعلام بول مرقص: لا قرار حكومي بعد بإحالة قضية شاحنة المتفجرات الى المجلس العدلي
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