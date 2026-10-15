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أخبار لبنان

16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية ومحيطها

2026-10-15 | 15:19
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16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية ومحيطها
16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية ومحيطها

واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة، حيث أسفرت جولتا الاثنين 12 والأربعاء 14 تشرين الأول 2026 عن تسطير 16 محضر ضبط في الضاحية الجنوبية ومحيطها، شملت مخالفات التسعيرة الرسمية والرسم الثابت والفواتير وعدم استكمال تركيب العدادات.

وخلال جولة الاثنين، سطّرت دوريات الوزارة 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة في الليلكي وحي السلم والشويفات وبرج البراجنة وحي الأميركان. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، وتقاضي رسوم ثابتة مخالفة، وعدم تسليم المشتركين فواتير أو إيصالات بالمبالغ المدفوعة، إضافةً إلى إصدار فواتير بالدولار أو غير مفصّلة. ومن بين المحاضر المسطّرة، محضر غيابي بحق صاحب مولد في حي الأميركان لمخالفته التسعيرة.

كما وجرى خلال الجولة أخذ تعهّد من صاحب مولد في حي ماضي بالالتزام بسعر الصرف المعتمد، فيما تبيّن التزام أحد المولدات التي شملتها الرقابة.

وفي جولة الأربعاء، واصلت دوريات الوزارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، جولاتها الرقابية، وسطّرت 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الكفاءات وتحويطة الغدير والجاموس وطريق المطار–بئر حسن والشياح.

وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط/ساعة، حيث تبيّن تقاضي أحد أصحاب المولدات في الكفاءات 70 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، فضلاً عن مخالفات الرسم الثابت وإصدار الفواتير بالدولار. كما سُطّر محضر غيابي بحق صاحب مولد في الجاموس لمخالفته التسعيرة، ومحضر بحق صاحب مولد في الشياح لعدم استكمال تركيب العدادات ومخالفة الرسم الثابت، فيما تبيّن التزام ثلاثة مولدات في الجاموس وفرن الشباك والغبيري.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن جولاتها الرقابية على المولدات مستمرة، وأنها لن تتهاون في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والالتزام بالتسعيرة الرسمية وسائر القرارات الناظمة للقطاع.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى المساهمة في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، انطلاقاً من شعار «كل مواطن مراقب»، عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو الخط الساخن لجمعية المستهلك–لبنان (01750650).
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"المتفجرات وقانون مقاطعة اسرائيل".. بيان للخارجية الأميركية بشأن اتصال روبيو بعون
16:04

"المتفجرات وقانون مقاطعة اسرائيل".. بيان للخارجية الأميركية بشأن اتصال روبيو بعون

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير روبيو تحدّث اليوم مع الرئيس عون بشأن التطورات الأخيرة، بما فيها مصادرة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات من حزب الله.

وأضاف أن روبيو حثّ الرئيس عون على محاسبة جميع من أمروا بالشحنة وموّلوها وأداروها، وشدّد على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله يجب أن تكون خارج أي بحث.

وأشار إلى أن الوزير أثار قانون المقاطعة اللبناني الصادر عام 1955، الذي يُستخدم بصورة متكرّرة في ملاحقات قضائية مسيّسة تعرقل خطوات نحو السلام.

وأكّد روبيو، بحسب المسؤول، أن القانون غير عملي، وحثّ على التواصل العسكري المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتفادي الاحتكاك، بما يساعد على الحدّ من سوء التقدير والدفع نحو تنفيذ متسلسل للإطار الثلاثي.

16:04

"المتفجرات وقانون مقاطعة اسرائيل".. بيان للخارجية الأميركية بشأن اتصال روبيو بعون

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير روبيو تحدّث اليوم مع الرئيس عون بشأن التطورات الأخيرة، بما فيها مصادرة مئات الكيلوغرامات من المتفجرات من حزب الله.

وأضاف أن روبيو حثّ الرئيس عون على محاسبة جميع من أمروا بالشحنة وموّلوها وأداروها، وشدّد على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله يجب أن تكون خارج أي بحث.

وأشار إلى أن الوزير أثار قانون المقاطعة اللبناني الصادر عام 1955، الذي يُستخدم بصورة متكرّرة في ملاحقات قضائية مسيّسة تعرقل خطوات نحو السلام.

وأكّد روبيو، بحسب المسؤول، أن القانون غير عملي، وحثّ على التواصل العسكري المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتفادي الاحتكاك، بما يساعد على الحدّ من سوء التقدير والدفع نحو تنفيذ متسلسل للإطار الثلاثي.

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