16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية ومحيطها

وفي جولة الأربعاء، واصلت دوريات الوزارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، جولاتها الرقابية، وسطّرت 6 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الكفاءات وتحويطة الغدير والجاموس وطريق المطار–بئر حسن والشياح.
وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلوواط/ساعة، حيث تبيّن تقاضي أحد أصحاب المولدات في الكفاءات 70 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، فضلاً عن مخالفات الرسم الثابت
وإصدار الفواتير بالدولار. كما سُطّر محضر غيابي بحق صاحب مولد في الجاموس لمخالفته التسعيرة، ومحضر بحق صاحب مولد في الشياح لعدم استكمال تركيب العدادات ومخالفة الرسم الثابت، فيما تبيّن التزام
ثلاثة مولدات في الجاموس وفرن الشباك والغبيري.
وتؤكد وزارة الاقتصاد
والتجارة أن جولاتها الرقابية على المولدات مستمرة، وأنها لن تتهاون في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المشتركين والالتزام بالتسعيرة الرسمية وسائر القرارات الناظمة للقطاع.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى المساهمة في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، انطلاقاً من شعار «كل مواطن مراقب»، عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو الخط الساخن لجمعية المستهلك–لبنان
(01750650).