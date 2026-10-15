16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية ومحيطها

واصلت والتجارة حملاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة، حيث أسفرت جولتا الاثنين 12 والأربعاء 14 تشرين الأول 2026 عن تسطير 16 محضر ضبط في الضاحية الجنوبية ومحيطها، شملت مخالفات التسعيرة الرسمية والرسم والفواتير وعدم استكمال تركيب العدادات.



وخلال جولة الاثنين، سطّرت دوريات الوزارة 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة في الليلكي وحي السلم والشويفات وبرج البراجنة وحي الأميركان. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، وتقاضي رسوم ثابتة مخالفة، وعدم تسليم المشتركين فواتير أو إيصالات بالمبالغ المدفوعة، إضافةً إلى إصدار فواتير بالدولار أو غير مفصّلة. ومن بين المحاضر المسطّرة، محضر غيابي بحق صاحب مولد في حي الأميركان لمخالفته التسعيرة.



كما وجرى خلال الجولة أخذ تعهّد من صاحب مولد في حي ماضي بالالتزام بسعر الصرف المعتمد، فيما تبيّن أحد المولدات التي شملتها الرقابة.