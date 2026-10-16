المنطقة تستعد لأسوأ السيناريوهات (اللواء)

جاء في صحيفة اللواء:

في تطور جديد يحمل مدلولات سياسية، ومع وصول مساعد الايرانية سعيد خطيب زادة الى ولقائه امس، الرئيس ، أفادت وكالة بلومبرغ أن ألغى ترخيص «بنك صادرات» .

وفي المعلومات ان سعيد زادة عقد لقاء مع بعض الاعلاميين في السفارة امس، واكد خلاله ان لا مؤشرات على قرب التوصل الى اتفاق اميركي – ايراني وان المنطقة تستعد لأسوأ السيناريوهات.