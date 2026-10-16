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مراسل الجديد: وصول رئيس الوزراء القطري إلى قصر بعبدا
2026-10-16 | 03:48
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مراسل الجديد: وصول رئيس الوزراء القطري إلى قصر بعبدا
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