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أخبار لبنان

رئيس الوزراء القطري من بعبدا: رؤية متكاملة لحل أزمة الطاقة في لبنان

2026-10-16 | 05:15
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رئيس الوزراء القطري من بعبدا: رؤية متكاملة لحل أزمة الطاقة في لبنان
رئيس الوزراء القطري من بعبدا: رؤية متكاملة لحل أزمة الطاقة في لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنه جرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر والمشاريع المشتركة، وفي مقدّمها قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن قطر تمتلك رؤية متكاملة في هذا الشأن.


وأضاف أنه ناقش مع الرئيس عون التطورات الإقليمية والأوضاع في جنوب لبنان والتصرفات الإسرائيلية، مؤكدًا دعم بلاده خطوات الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
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