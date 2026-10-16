رئيس الوزراء القطري من بعبدا: رؤية متكاملة لحل أزمة الطاقة في لبنان

أكد القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، أنه جرى البحث في العلاقات الثنائية بين وقطر والمشاريع المشتركة، وفي مقدّمها قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن قطر تمتلك رؤية متكاملة في هذا الشأن.

