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أخبار لبنان

لقاء عون ورئيس الوزراء القطري.. الجنوب والطاقة في صدارة المحادثات

2026-10-16 | 06:39
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لقاء عون ورئيس الوزراء القطري.. الجنوب والطاقة في صدارة المحادثات
لقاء عون ورئيس الوزراء القطري.. الجنوب والطاقة في صدارة المحادثات

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن تقديره للدور الذي يلعبه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والقيادة القطرية في السعي الدائم من أجل عودة الاستقرار إلى دول المنطقة، من خلال تقريب وجهات النظر وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى التصعيد.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، وسفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، شكر الرئيس عون أمير قطر والحكومة القطرية على الدعم الذي يلقاه لبنان في المجالات كافة، متمنياً أن تواصل قطر مساعيها مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في الجنوب وتطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

وجدد رئيس الجمهورية إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج، وآخرها الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن لبنان، قيادةً وشعباً، مع الأشقاء في دول الخليج.

وتطرق الرئيس عون إلى العلاقات اللبنانية القطرية، فجدد ترحيبه بأي تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة التي سبق لقطر أن أبدت استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان. وعرض الرئيس عون لما يتعرض له الجنوب من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وما نتج عنها من ضحايا وإصابات وتدمير للقرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها إسرائيل.

وحمّل الرئيس عون رئيس الوزراء القطري تحياته إلى أمير قطر وتمنياته له بدوام التوفيق، ولدولة قطر بمزيد من الأمان والاستقرار والتقدم، مؤكداً أن الشعب اللبناني لن ينسى ما قدمته قطر ولا تزال للشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي مر بها. وشكر رئيس مجلس الوزراء على زيارته إلى بيروت «التي تعبر عن محبة دولة قطر ودعمها، وهي رسالة أمل جديدة إلى اللبنانيين».
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استقبال رسمي لرئيس الوزراء القطري في السراي الكبير (فيديو)
الرئيس عون لرئيس الوزراء القطري: نرحب بأي تعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقة التي سبق لقطر أن أبدت استعدادها للمساعدة

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