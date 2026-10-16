لقاء عون ورئيس الوزراء القطري.. الجنوب والطاقة في صدارة المحادثات

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله رئيس القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن تقديره للدور الذي يلعبه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والقيادة القطرية في السعي الدائم من أجل عودة الاستقرار إلى دول المنطقة، من خلال تقريب وجهات النظر وإزالة الأسباب التي تؤدي إلى التصعيد.

وخلال اللقاء الذي حضره والمغتربين يوسف رجي، ووزير الدولة القطري الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، وسفير قطر في الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، شكر الرئيس عون أمير قطر والحكومة القطرية على الدعم الذي يلقاه لبنان في المجالات كافة، متمنياً أن تواصل قطر مساعيها مع الدول الشقيقة والدول الصديقة للضغط على لوقف اعتداءاتها في الجنوب وتطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.



وجدد رئيس الجمهورية إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج، وآخرها الاعتداءات على المملكة العربية ، مؤكداً تضامن لبنان، قيادةً وشعباً، مع الأشقاء في دول الخليج.



وتطرق الرئيس عون إلى العلاقات القطرية، فجدد ترحيبه بأي تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة التي سبق لقطر أن أبدت استعدادها للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء التي يعاني منها لبنان. وعرض الرئيس عون لما يتعرض له الجنوب من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وما نتج عنها من ضحايا وإصابات وتدمير للقرى والبلدات الجنوبية التي تحتلها إسرائيل.



وحمّل الرئيس عون رئيس الوزراء القطري تحياته إلى أمير قطر وتمنياته له بدوام التوفيق، ولدولة قطر بمزيد من الأمان والاستقرار والتقدم، مؤكداً أن الشعب اللبناني لن ينسى ما قدمته قطر ولا تزال للشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي مر بها. وشكر رئيس على زيارته إلى «التي تعبر عن محبة دولة قطر ودعمها، وهي رسالة أمل إلى اللبنانيين».