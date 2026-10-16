جابي كهرباء مزيف.. هل كنتم من ضحاياه؟

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالـــــي:

"بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها عناصر مفرزة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، وبعد الرصد والمتابعة، تمكّنت عناصرها بتاريخ 11-10-2026 من توقيف المدعو: و. و. (مواليد عام 1972، سوري)



وكان المذكور ينتحل صفة «جابي كهرباء»، ويستولي على أموال بعض ضحاياه لقاء تسليمهم إيصالات مزوّرة. كما كان يوهم أشخاصًا آخرين بأنّه مصاب بداء الصرع، أو ما كان يسمّيه «كهرباء في الرأس»، مبرزًا وصفة طبيّة مزوّرة، ويستولي منهم على مبالغ ماليّة.



كذلك، تبيّن أنّه أقدم على سرقة درّاجات آليّة في منطقتَي صيدا وجزّين.



لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب ممّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى المذكورة الكائن في – تلّة ، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 754308-07 / 729147-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".