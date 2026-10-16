مسلحون من الحزب يحاصرون دورية أمنية.. ماذا يحصل عند أطراف الضاحية؟



أفادت مراسلة "الجديد" بأنه أثناء تنفيذ دوريات تابعة لقسم المباحث الجنائية المركزية مهمة حجز وضبط أدوية في مستودعات تابعة لإحدى شركات الأدوية في منطقة غاليري سمعان – بيروت، بسبب فسادها وعدم توافر الشروط الصحية لتداولها، تجمهر العشرات من الشبان المسلحين المؤيدين لحزب الله بحسب ما عرفوا عن انفسهم بغية محاصرة عناصر الدورية، وطالبوا رئيسها بالانسحاب.



وكانت الدوريات تنفّذ استنابة صادرة عن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، بناءً على إحالة من وزير الصحة ركان نصر الدين.



واتصل رئيس الدورية بالنائب العام التمييزي، الذي أشار عليه بطلب المؤازرة من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بعدما تجاوز عدد المسلحين المئات. وعلى الأثر، حضر الجيش إلى المكان. ولاحقا انسحب المسلحون