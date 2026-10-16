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أخبار لبنان

ميشال المر: نطق السّفيه بما فيه ! (شاهد مقدمة نشرة الأخبار)

2026-10-16 | 13:09
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ميشال المر: نطق السّفيه بما فيه ! (شاهد مقدمة نشرة الأخبار)

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عن مستودع "غاليري سمعان".. بيان لوزارة الصحة
16:16

عن مستودع "غاليري سمعان".. بيان لوزارة الصحة

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين البيان التالي:

أولًا: إنّ ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناءً على إحالة وكتاب صادرين عن وزير الصحة العامة، استنادًا إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة، تبيّن بنتيجته أنّ الأدوية التي قامت القوى الأمنية بحجزها، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي، كان قد صدر قرار وزاري بشطبها، لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية.

ثانيا: يهمّ وزير الصحة العامة إعلام الرأي العام بأنّه بصدد اتخاذ قرار تحديث وإعادة دراسة جميع الأدوية البيوسيميلر (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، ودراسة ملفاتها والتثبّت من مدى استيفائها الشروط والمعايير الواجب توافرها، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدثة وذلك حرصًا على سلامة المرضى وضمانًا لحقّهم في الحصول على أدوية آمنة وفعّالة.

16:16

عن مستودع "غاليري سمعان".. بيان لوزارة الصحة

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين البيان التالي:

أولًا: إنّ ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناءً على إحالة وكتاب صادرين عن وزير الصحة العامة، استنادًا إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة، تبيّن بنتيجته أنّ الأدوية التي قامت القوى الأمنية بحجزها، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي، كان قد صدر قرار وزاري بشطبها، لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية.

ثانيا: يهمّ وزير الصحة العامة إعلام الرأي العام بأنّه بصدد اتخاذ قرار تحديث وإعادة دراسة جميع الأدوية البيوسيميلر (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، ودراسة ملفاتها والتثبّت من مدى استيفائها الشروط والمعايير الواجب توافرها، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدثة وذلك حرصًا على سلامة المرضى وضمانًا لحقّهم في الحصول على أدوية آمنة وفعّالة.

السفارة السورية في لبنان تعلّق على عملية اعتقال معراج أورال
15:29

السفارة السورية في لبنان تعلّق على عملية اعتقال معراج أورال

صدر عن السفارة السورية في لبنان البيان التالي:

تؤكد السفارة السورية في لبنان أنها لا تربطها أي علاقة أو صلة بعملية اعتقال المجرم معراج أورال، وأنها لا تملك أي معلومات حول مكان وتفاصيل العملية.

وتوضح السفارة أن دورها يقتصر على تمثيل الجمهورية العربية السورية في لبنان، والعمل على حماية مصالحها ومتابعة القضايا ذات الصلة بمهامها الدبلوماسية، وفق الأطر والأعراف المعمول بها.

كما تشدد السفارة على أن أي معلومات أو مواقف تتعلق بهذه العملية ينبغي أن تستند إلى مصادر موثوقة ومعطيات مؤكدة، بعيداً عن التكهنات أو محاولات الربط غير المستندة إلى أدلة.

وتجدد السفارة التزامها بأداء مهامها الدبلوماسية بما يخدم مصالح الجمهورية العربية السورية ويحفظ علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، في إطار الاحترام المتبادل والأعراف الدبلوماسية.

15:29

السفارة السورية في لبنان تعلّق على عملية اعتقال معراج أورال

صدر عن السفارة السورية في لبنان البيان التالي:

تؤكد السفارة السورية في لبنان أنها لا تربطها أي علاقة أو صلة بعملية اعتقال المجرم معراج أورال، وأنها لا تملك أي معلومات حول مكان وتفاصيل العملية.

وتوضح السفارة أن دورها يقتصر على تمثيل الجمهورية العربية السورية في لبنان، والعمل على حماية مصالحها ومتابعة القضايا ذات الصلة بمهامها الدبلوماسية، وفق الأطر والأعراف المعمول بها.

كما تشدد السفارة على أن أي معلومات أو مواقف تتعلق بهذه العملية ينبغي أن تستند إلى مصادر موثوقة ومعطيات مؤكدة، بعيداً عن التكهنات أو محاولات الربط غير المستندة إلى أدلة.

وتجدد السفارة التزامها بأداء مهامها الدبلوماسية بما يخدم مصالح الجمهورية العربية السورية ويحفظ علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، في إطار الاحترام المتبادل والأعراف الدبلوماسية.

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