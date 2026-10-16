لاكروا يختتم زيارته للبنان.. بحث في مرحلة ما بعد اليونيفيل

في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى ، أكّد وكيل للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتزام بدعم السلام والاستقرار في لبنان، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لخفض عديدها وانسحابها المقرّر في نهاية ولايتها في 31 كانون الأول 2026.



وخلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس ، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسّى، ووزير الخارجية يوسف رجّي، وقائد العماد رودولف هيكل، ناقش لاكروا تنفيذ القرار 1701 وعمل اليونيفيل والخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة بعد مغادرة البعثة.



كما التقى بأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، وفريق الأمم المتحدة القطري، معرباً عن تقديره لدعمهم الحيوي للبعثة ولجهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في لبنان.





وفي المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، التقى لاكروا بقيادة البعثة وأفرادها من المدنيين والعسكريين، وشكرهم على تفانيهم المستمر حيث يعملون في ظلّ ظروف عملياتية بالغة الصعوبة.

وقال لاكروا: "كانت السلطات نفسها واضحة جداً في التعبير عن اعتقادها بضرورة وجود طرف ثالث، أي ، للحيلولة دون تصعيد غير مضبوط وتفاقم الحوادث بشكل يخرج عن السيطرة بين الجيش والقوات المسلحة اللبنانية"، مسلّطاً الضوء على المخاوف المتعلّقة بمستقبل الخط الأزرق ودعم المجتمعات المحلية في جنوب بعد رحيل اليونيفيل.



وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، تواصل اليونيفيل دعم لبنان وإسرائيل في الوفاء بالتزاماتهما، وذلك من خلال رصد التطورات والإبلاغ عن الانتهاكات بحيادية، والتواصل مع الأطراف للمساعدة في منع سوء الفهم وتخفيف حدة التوترات، وتيسير المهام الإنسانية.



وجاءت الزيارة في وقت تستعد فيه اليونيفيل لإنهاء ولايتها بنهاية عام 2026، وفي الوقت الذي ينظر فيه مجلس الأمن في الخيارات المتاحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل.