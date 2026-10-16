"تعذيب واحتيال" حكم قضائي اميركي ضد جبران باسيل وآخرين.. والأخير يرد: لا علاقة لنا

أصدرت المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا حكماً مدنياً غيابياً ألزم وماجد بويز وداني معكرون وأحمد ساسين، بالتضامن، بدفع 35 مليون للارا وإيلي ، إضافةً إلى الفوائد القانونية. والحكم، الذي وقّعه القاضي خوسيه مارتينيز في 13 تشرين الأول 2026، يشمل عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار و25 مليوناً تعويضات عقابية، من دون تحديد حصة منفصلة لكلٍّ من المحكوم عليهم.



واعتبرت المحكمة أن مسؤول مدنياً عن التعذيب والاحتيال والتآمر، في إطار مخطط لاستدراج الزوجين من فلوريدا إلى واحتجازهما وتعذيبهما لإجبارهما على إسقاط دعوى أمام الأميركي. وأوضحت أن المدعى عليهم الأربعة تخلّفوا عن الحضور والردّ رغم تبلّغهم، وأن الإفادات المحلّفة والأدلة الأخرى تدعم ثبوت مسؤوليتهم. والحكم مدني بالتعويض، ولا يتضمن عقوبة بالسجن.

في المقابل علق قائلا: "فوجئنا بما تداولته بعض عن صدور حكم قضائي ضدنا عن المحاكم الأميركية في ولاية فلوريدا، في القضية المرفوعة من لارا وإيلي ، في حين أن المحاكم المذكورة سبق أن قضت بردّ الدعوى شكلاً لعدم اختصاصها بالنظر في النزاع، بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 27/3/2023.

وإزاء ما نُشر، نؤكد بصورة قاطعة انتفاء أي صلة لنا بالوقائع موضوع الملف القضائي المذكور، وعدم وجود أي علاقة تربطنا بالمعنيين .

وبمطلق الأحوال، فإن الوقائع عينها سبق أن حُسمت أمام اللبناني لمصلحتنا، بموجب حكم قضائي نهائي قضى بإدانة كلّ من لارا منصور وإيلي سماحة.

وفي الختام، نؤكد أن عرض الوقائع القضائية بصورة انتقائية أو مجتزأة، وتجاهل القرارات والأحكام الصادرة عن المراجع القضائية المختصة، لا يمكن أن يغيّرا من الحقيقة القانونية الثابتة، أو أن يوجدا لنا صلة بوقائع لا علاقة لنا بها، أو أن ينالا من حقوقنا الثابتة بموجب الأحكام القضائية الصادرة.

وعليه، نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لزجّ اسمنا في وقائع على خلاف حقيقتها، ونحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق كلّ من يثبت تعرّضه لحقوقنا أو إساءته إلى سمعتنا."