في بيروت أم سوريا.. روايات متضاربة لاعتقال "جزّار بانياس" وما علاقة المخابرات التركية؟

أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة ، الجمعة، بأن علي كيالي، المتهم بالمسؤولية عن قتل مئات الأشخاص في غرب عام 2013، والذي أعلنت دمشق توقيفه الخميس، اعتُقل في من دون علم السلطات .



وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "المخابرات التركية والمخابرات اختطفت" كيالي من منطقة المنصورية قرب ، واصطحبته إلى السفارة السورية، ثم نقلته إلى سوريا. وأوضح أن السلطات اللبنانية لم تكن على علم بالعملية، وأن كيالي كان يقيم في لبنان منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024.



وتتعارض هذه الرواية مع ما أعلنه مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إذ قال إن كيالي، وهو الأصل ومعروف أيضاً "معراج أورال"، أُوقف في لبنان "خلال عملية بالتنسيق مع الجانب اللبناني".





من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن جهاز المخابرات التركية نسّق مع الجانب السوري في البحث عن أورال وتوقيفه، لكنها قالت إنه أُوقف في ، حيث كان يقيم متخفياً منذ سقوط الأسد، خلال محاولته الفرار عبر الحدود.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" قد أعلنت، الخميس، إلقاء القبض على كيالي "أثناء محاولته الهرب عبر الحدود"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، واصفةً إياه بأنه "المتهم بارتكاب" مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 250 شخصاً.



وقاتل كيالي إلى جانب النظام السوري السابق، وقاد مجموعة حملت اسم " السورية" و"الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون"، بعدما نشط في حزب يساري محظور في تركيا.



ويُتهم بالوقوف خلف قتل السورية ومجموعات موالية لها 248 شخصاً في البيضا وبانياس عام 2013، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي صنّفت المجزرة ضمن "عمليات الإعدام الجماعي الميداني الأكثر دموية منذ بداية النزاع في سوريا". فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الحصيلة النهائية ناهزت 400 قتيل.