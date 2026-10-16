في بيروت أم سوريا.. روايات متضاربة لاعتقال "جزّار بانياس" وما علاقة المخابرات التركية؟

من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية بأن جهاز المخابرات التركية نسّق مع الجانب السوري في البحث عن أورال وتوقيفه، لكنها قالت إنه أُوقف في سوريا
، حيث كان يقيم متخفياً منذ سقوط الأسد، خلال محاولته الفرار عبر الحدود.
وكانت وكالة الأنباء السورية
الرسمية "سانا" قد أعلنت، الخميس، إلقاء القبض على كيالي "أثناء محاولته الهرب عبر الحدود"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، واصفةً إياه بأنه "المتهم الرئيسي
بارتكاب" مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 250 شخصاً.
وقاتل كيالي إلى جانب النظام السوري السابق، وقاد مجموعة حملت اسم "المقاومة
السورية" و"الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون"، بعدما نشط في حزب يساري محظور في تركيا.
ويُتهم بالوقوف خلف قتل القوات
السورية ومجموعات موالية لها 248 شخصاً في البيضا وبانياس عام 2013، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي صنّفت المجزرة ضمن "عمليات الإعدام الجماعي الميداني الأكثر دموية منذ بداية النزاع في سوريا". فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الحصيلة النهائية ناهزت 400 قتيل.