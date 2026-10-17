قبل حصر السلاح.. لا مساعدات! (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":



حسب ما جاء في صحيفة "الديار"، فإن الأمور باتت واضحة، لا مساعدات للبنان طالما بقي سلاح الحزب، والدليل على ذلك الضغط الاميركي المباشر على العراق لتزويد سوريا بالغاز، مما ادى الى عودة شاملة للكهرباء الى حلب، وقبل رأس السنة الى دمشق والمدن السورية الكبرى.



فيما خط الانابيب بين العراق ولبنان ما زال معظمه مدمرا ضمن الاراضي السورية، وسط صمت اميركي وعدم التحرك لاصلاحه، حتى الحل القطري لازمة الطاقة يعتمد على الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا والعراق.