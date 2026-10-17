أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

قبل حصر السلاح.. لا مساعدات! (الديار)

2026-10-17 | 00:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
قبل حصر السلاح.. لا مساعدات! (الديار)
قبل حصر السلاح.. لا مساعدات! (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

حسب ما جاء في صحيفة "الديار"، فإن الأمور باتت واضحة، لا مساعدات للبنان طالما بقي سلاح الحزب، والدليل على ذلك الضغط الاميركي المباشر على العراق لتزويد سوريا بالغاز، مما ادى الى عودة شاملة للكهرباء الى حلب، وقبل رأس السنة الى دمشق والمدن السورية الكبرى.

فيما خط الانابيب بين العراق ولبنان ما زال معظمه مدمرا ضمن الاراضي السورية، وسط صمت اميركي وعدم التحرك لاصلاحه، حتى الحل القطري لازمة الطاقة يعتمد على الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا والعراق.

مقالات ذات صلة
قبل حصر السلاح.. لا مساعدات! (الديار)

أخبار لبنان

لبنان

حزب الله

الجديد

جنوب لبنان

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيروت تتلقى جرعة دعم قطرية.. والوساطة احتمال مفتوح (اللواء)
عن مستودع "غاليري سمعان".. بيان لوزارة الصحة

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!
Play
04:27

الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!

كتب النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على "إكس": " أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة.. لا استنابات قضائية بحق احد من الحزب!".

04:27

الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!

كتب النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على "إكس": " أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة.. لا استنابات قضائية بحق احد من الحزب!".

شاحنة المتفجرات.. هل تطال التوقيفات مسؤولين كبار في "حزب الله"؟
Play
01:23

شاحنة المتفجرات.. هل تطال التوقيفات مسؤولين كبار في "حزب الله"؟

في تطورات شاحنة المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر، أفادت صحيفة "الأخبار" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون طلب من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات، وبعدها بادر النائب العام التمييزي رامي الحاج إلى إصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، على خلفية علمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن الأمر، وبهدف معرفة هوية جميع المسؤولين الآخرين.

01:23

شاحنة المتفجرات.. هل تطال التوقيفات مسؤولين كبار في "حزب الله"؟

في تطورات شاحنة المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر، أفادت صحيفة "الأخبار" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون طلب من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات، وبعدها بادر النائب العام التمييزي رامي الحاج إلى إصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، على خلفية علمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن الأمر، وبهدف معرفة هوية جميع المسؤولين الآخرين.

فرنسا تتحرك لما بعد "اليونيفيل".. ماذا ينتظر جنوب لبنان؟ (الجمهورية)
Play
01:03

فرنسا تتحرك لما بعد "اليونيفيل".. ماذا ينتظر جنوب لبنان؟ (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

قال مصدر فرنسي لصحيفة "الجمهورية" إن "باريس ماضية في تحرُّك مكثف مرتبط بجنوب لبنان بعد انتهاء فترة انتداب قوات حفظ السلام الدولية في تلك المنطقة، والأساس هو ضمان عدم زيادة المخاطر على المنطقة، وأيضاً ضمان استمرار فاعلية القرار الدولي الرقم 1701، كضامن لأمن واستقرار منطقة جنوب لبنان، بالشراكة والتنسيق مع الجيش اللبناني".

01:03

فرنسا تتحرك لما بعد "اليونيفيل".. ماذا ينتظر جنوب لبنان؟ (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

قال مصدر فرنسي لصحيفة "الجمهورية" إن "باريس ماضية في تحرُّك مكثف مرتبط بجنوب لبنان بعد انتهاء فترة انتداب قوات حفظ السلام الدولية في تلك المنطقة، والأساس هو ضمان عدم زيادة المخاطر على المنطقة، وأيضاً ضمان استمرار فاعلية القرار الدولي الرقم 1701، كضامن لأمن واستقرار منطقة جنوب لبنان، بالشراكة والتنسيق مع الجيش اللبناني".

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026