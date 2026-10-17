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أخبار لبنان

فرنسا تتحرك لما بعد "اليونيفيل".. ماذا ينتظر جنوب لبنان؟ (الجمهورية)

2026-10-17 | 01:03
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فرنسا تتحرك لما بعد &quot;اليونيفيل&quot;.. ماذا ينتظر جنوب لبنان؟ (الجمهورية)
فرنسا تتحرك لما بعد "اليونيفيل".. ماذا ينتظر جنوب لبنان؟ (الجمهورية)

جاء في صحيفة "الجمهورية":

قال مصدر فرنسي لصحيفة "الجمهورية" إن "باريس ماضية في تحرُّك مكثف مرتبط بجنوب لبنان بعد انتهاء فترة انتداب قوات حفظ السلام الدولية في تلك المنطقة، والأساس هو ضمان عدم زيادة المخاطر على المنطقة، وأيضاً ضمان استمرار فاعلية القرار الدولي الرقم 1701، كضامن لأمن واستقرار منطقة جنوب لبنان، بالشراكة والتنسيق مع الجيش اللبناني".

وفي إشارة إلى انعدام الإيجابيات في ملف "اليونيفيل" وتوفير البديل لها في جنوب الليطاني، كشف المصدر الفرنسي عن «نقاشات على غير صعيد دولي، حول مرحلة ما بعد انتهاء مدة انتداب قوات حفظ السلام في جنوب لبنان»، إلّا أنّه لفت إلى تعقيدات وصعوبات تتبدّى في بعض جوانب النقاش (واشنطن ما زالت حتى الآن رافضة لأي إطار أممي لمنطقة جنوب الليطاني)، وحذّر من أنّ «عرقلة الجهود الرامية إلى بلورة إطار بديل لقوات "اليونيفيل" من شأنها أن تضع مستقبل جنوب لبنان تحت وطأة تداعيات مباشرة وخطيرة على المنطقة، وكذلك على الحياة اليومية للمدنيّين».

ولفت المصدر الفرنسي إلى "الأهمية القصوى التي توليها فرنسا حيال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها»، محذّراً من أنّ «باريس تتخوَّف من أنّ أي فراغ أمنيّ في منطقة جنوب لبنان، يمكن أن يتحوَّل سريعاً إلى مصدر عدم استقرار أوسع للمنطقة".
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