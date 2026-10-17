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أخبار لبنان

الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!

2026-10-17 | 04:27
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الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!
الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!

كتب النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على "إكس": " أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة.. لا استنابات قضائية بحق احد من الحزب!".

وكانت صحيفة "الأخبار" أفادت بأن رئيس الجمهورية جوزاف عون عون طلب من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات، وبعدها بادر النائب العام التمييزي رامي الحاج إلى إصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبدالله ومساعده علي أيوب، على خلفية علمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن الأمر، وبهدف معرفة هوية جميع المسؤولين الآخرين.
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بالفيديو - آليات ودوريات للجيش في شوارع الضاحية
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من صور إلى حاصبيا.. ورش لإصلاح ما دمّرته الحرب
06:50

من صور إلى حاصبيا.. ورش لإصلاح ما دمّرته الحرب

تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل، بمتابعة من الوزير فايز رسامني، تنفيذ برنامج واسع لتأهيل الطرق والبنى التحتية في جنوب لبنان، يشمل أقضية صور وصيدا وجزين والنبطية ومرجعيون وحاصبيا، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية والمحاور الحيوية التي تخدم السكان وتربط البلدات بالمرافق الأساسية.

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