الموسوي: أوقفوا شائعاتكم.. لا استنابات قضائية!

كتب النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على "إكس": " أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة.. لا استنابات قضائية بحق احد من الحزب!".





وكانت صحيفة " " أفادت بأن رئيس الجمهورية عون طلب من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات، وبعدها التمييزي رامي الحاج إلى إصدار استنابات قضائية إلى من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في العبدالله ومساعده ، على خلفية علمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن الأمر، وبهدف معرفة هوية جميع المسؤولين الآخرين.