الجيش اللبناني ينتشر في الضاحية الجنوبية.. و "حزب الله": أمر طبيعي

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:نفّذت وحدات من الجيش في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية تدابير لحفظ الأمن، شملت تسيير دوريات مؤللة وراجلة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن.
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية؟ .. الجديد تواكب
تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل، بمتابعة من الوزير فايز رسامني، تنفيذ برنامج واسع لتأهيل الطرق والبنى التحتية في جنوب لبنان، يشمل أقضية صور وصيدا وجزين والنبطية ومرجعيون وحاصبيا، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية والمحاور الحيوية التي تخدم السكان وتربط البلدات بالمرافق الأساسية.