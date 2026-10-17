الجيش اللبناني ينتشر في الضاحية الجنوبية.. و "حزب الله": أمر طبيعي

انتشر في الضاحية الجنوبية منذ الساعة التاسعة صباحاً، وعمد إلى تسيير دوريات ودخول آليات من جهة ، وسط انتشار عند دوار الكفاءات وتحت جسر المشرفية وعلى أوتوستراد السيد .



وأفادت المعلومات عن توسيع الانتشار ليشمل مختلف مناطق في الضاحية.



ولاحقاً، علّق مصدر في للجديد، أنه "لا نتعاطى مع انتشار الجيش في الضاحية على انه أمر استثنائي بل هو أمر طبيعي".







