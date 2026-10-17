كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية؟ .. الجديد تواكب

تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل، بمتابعة من الوزير فايز رسامني، تنفيذ برنامج واسع لتأهيل الطرق والبنى التحتية في جنوب لبنان، يشمل أقضية صور وصيدا وجزين والنبطية ومرجعيون وحاصبيا، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية والمحاور الحيوية التي تخدم السكان وتربط البلدات بالمرافق الأساسية.



