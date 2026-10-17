رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح بيد الدولة وبحث في إعادة تفعيل أنبوب النفط كركوك – طرابلس

وشكر الوزير رجي العراق
على دعمه الدائم للبنان، ولا سيما في مجال إمداده بالوقود. وأكد دعم لبنان
لجهود الدولة العراقية
في حصر السلاح بيدها وتعزيز سيادتها ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد، مشدداً على أن استقرار العراق ركيزة لاستقرار المنطقة.
من جهته
، شدّد الرئيس العراقي
على أهمية استقرار لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، ووصف لبنان بأنه بلد غني بطاقاته البشرية وكفاءاته. وأكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات اللبنانية
للاستثمار، وأن بلاده ماضية في طريق التعافي السياسي والاقتصادي، وأن استقرارها شرط أساسي لأمن المنطقة.
وفي ختام اللقاء، جرى البحث في آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في قطاع النفط، وإمكانية إعادة تفعيل خط أنابيب النفط العراقي الممتد من كركوك عبر بانياس إلى طرابلس
، لما يتيحه من فرص للتكامل الاقتصادي.