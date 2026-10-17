رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح بيد الدولة وبحث في إعادة تفعيل أنبوب النفط كركوك – طرابلس

التقى والمغتربين يوسف رجي، على هامش اجتماعات الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، رئيس الجمهورية نزار آميدي ، وبحثا في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.



وشكر الوزير رجي على دعمه الدائم للبنان، ولا سيما في مجال إمداده بالوقود. وأكد دعم لجهود الدولة في حصر السلاح بيدها وتعزيز سيادتها ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد، مشدداً على أن استقرار العراق ركيزة لاستقرار المنطقة.



، شدّد الرئيس على أهمية استقرار لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، ووصف لبنان بأنه بلد غني بطاقاته البشرية وكفاءاته. وأكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات للاستثمار، وأن بلاده ماضية في طريق التعافي السياسي والاقتصادي، وأن استقرارها شرط أساسي لأمن المنطقة.



وفي ختام اللقاء، جرى البحث في آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في قطاع النفط، وإمكانية إعادة تفعيل خط أنابيب النفط العراقي الممتد من كركوك عبر بانياس إلى ، لما يتيحه من فرص للتكامل الاقتصادي.