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أخبار لبنان

رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح بيد الدولة وبحث في إعادة تفعيل أنبوب النفط كركوك – طرابلس

2026-10-17 | 08:40
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رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح بيد الدولة وبحث في إعادة تفعيل أنبوب النفط كركوك – طرابلس
رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح بيد الدولة وبحث في إعادة تفعيل أنبوب النفط كركوك – طرابلس

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، رئيس الجمهورية العراقية نزار آميدي ، وبحثا في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وشكر الوزير رجي العراق على دعمه الدائم للبنان، ولا سيما في مجال إمداده بالوقود. وأكد دعم لبنان لجهود الدولة العراقية في حصر السلاح بيدها وتعزيز سيادتها ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد، مشدداً على أن استقرار العراق ركيزة لاستقرار المنطقة.

من جهته، شدّد الرئيس العراقي على أهمية استقرار لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، ووصف لبنان بأنه بلد غني بطاقاته البشرية وكفاءاته. وأكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات اللبنانية للاستثمار، وأن بلاده ماضية في طريق التعافي السياسي والاقتصادي، وأن استقرارها شرط أساسي لأمن المنطقة.

وفي ختام اللقاء، جرى البحث في آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في قطاع النفط، وإمكانية إعادة تفعيل خط أنابيب النفط العراقي الممتد من كركوك عبر بانياس إلى طرابلس، لما يتيحه من فرص للتكامل الاقتصادي.
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رجي يلتقي الرئيس العراقي: دعم متبادل لحصر السلاح بيد الدولة وبحث في إعادة تفعيل أنبوب النفط كركوك – طرابلس

أخبار لبنان

يوسف رجي

الرئيس العراقي

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في الجنوب.. تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين (صور)
10:41

في الجنوب.. تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين (صور)

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتَي كفرا – بنت جبيل وتولين – مرجعيون، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.

تشدد قيادة الجيش على ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه، واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية.

10:41

في الجنوب.. تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين (صور)

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتَي كفرا – بنت جبيل وتولين – مرجعيون، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.

تشدد قيادة الجيش على ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه، واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية.

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