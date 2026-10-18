بولا يعقوبيان لـ"الجديد": عبرت أمام السفير الأميركي في اللقاء الأخير مع مجموعة نواب عن رفضي لإلغاء قانون تجريم التواصل إسرائيل قبل انتهاء المفاوضات خصوصا ان لبنان لن يحصل على خطوات في المقابل