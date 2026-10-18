أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

سلام خلال لقاء بارو: نثمن الدعم الفرنسي المستمر للبنان والجهود الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه

2026-10-18 | 06:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلام خلال لقاء بارو: نثمن الدعم الفرنسي المستمر للبنان والجهود الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه
سلام خلال لقاء بارو: نثمن الدعم الفرنسي المستمر للبنان والجهود الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه
مقالات ذات صلة
سلام خلال لقاء بارو: نثمن الدعم الفرنسي المستمر للبنان والجهود الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيه

أخبار لبنان

بارو:

الدعم

الفرنسي

المستمر

للبنان

والجهود

الرامية

تحقيق

الانسحاب

الإسرائيلي

الكامل

أراضيه

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دعم لبنان وترتيبات ما بعد اليونيفيل. محور لقاء سلام وبارو
الحدث- الحلقة الكاملة- 18-10-2026

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

عن مستودع غاليري سمعان.. بيان لنجل الشيخ نعيم قاسم
08:48

عن مستودع غاليري سمعان.. بيان لنجل الشيخ نعيم قاسم

صدر بيان عن نجل الأمين العام لحزب الله، محمد نعيم قاسم، جاء فيه:

08:48

عن مستودع غاليري سمعان.. بيان لنجل الشيخ نعيم قاسم

صدر بيان عن نجل الأمين العام لحزب الله، محمد نعيم قاسم، جاء فيه:

بعد الاجراءات الأمنية في بيروت والضاحية.. تعليق من جعجع
08:23

بعد الاجراءات الأمنية في بيروت والضاحية.. تعليق من جعجع

نوهت النائبة ستريدا جعجع في بيان "بما قام به الجيش اللبناني خلال اليومين الأخيرين من إجراءات وتدابير حازمة لضبط الأمن في بيروت ومنع أي تفلّت أو إخلال بالأمن والنظام العام".

08:23

بعد الاجراءات الأمنية في بيروت والضاحية.. تعليق من جعجع

نوهت النائبة ستريدا جعجع في بيان "بما قام به الجيش اللبناني خلال اليومين الأخيرين من إجراءات وتدابير حازمة لضبط الأمن في بيروت ومنع أي تفلّت أو إخلال بالأمن والنظام العام".

"تعديلات قانون العفو استهدفت قضية زوجي".. ريفي يستقبل زوجة الأسير
08:13

"تعديلات قانون العفو استهدفت قضية زوجي".. ريفي يستقبل زوجة الأسير

استقبل النائب ‎أشرف ريفي وفداً من مدينة صيدا ضم عقيلة الشيخ أحمد الأسير، بحضور المحامي ‎محمد صبلوح، حيث جرى البحث في تداعيات التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري على قانون العفو بعد الطعن المقدم بشأنه، وما نتج عنها من اعتراضات اعتبرها المجتمعون مخالفة للتسوية التي أُقرت خلال مناقشة القانون في مجلس النواب.

08:13

"تعديلات قانون العفو استهدفت قضية زوجي".. ريفي يستقبل زوجة الأسير

استقبل النائب ‎أشرف ريفي وفداً من مدينة صيدا ضم عقيلة الشيخ أحمد الأسير، بحضور المحامي ‎محمد صبلوح، حيث جرى البحث في تداعيات التعديلات التي أدخلها المجلس الدستوري على قانون العفو بعد الطعن المقدم بشأنه، وما نتج عنها من اعتراضات اعتبرها المجتمعون مخالفة للتسوية التي أُقرت خلال مناقشة القانون في مجلس النواب.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026