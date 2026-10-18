ماذا حصل في تبنين؟

أفادت الوكالة الوطنية، بانفجار بطارية ليثيوم في بلدة تبنين، أثناء إضرام حريق، ما أدى إلى إصابة شخصين من التابعية السورية من دون تسجيل أي حدث أمني.