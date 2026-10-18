شيعة لبنان.. أمام معضلة! (في النشرة المسائية)

يديعوت أحرنوت: إبلاغ سكان كريات شمونة والجليل بأن الجيش الإسرائيلي سيشن غارات في جنوب لبنان خلال الساعات المقبلة من دون تعليمات استثنائية

يديعوت أحرنوت: إبلاغ سكان كريات شمونة والجليل بأن الجيش الإسرائيلي سيشن غارات في جنوب لبنان خلال الساعات المقبلة من دون تعليمات استثنائية