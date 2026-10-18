الرئيس سلام عن التدابير الأمنية في بيروت الكبرى: اتصلت اليوم بكل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله مثنياً على تعزيز انتشار القوات المسلحة