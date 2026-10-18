"خيار الحرب على الطاولة".. هل تستبق إسرائيل ضربةً لحزب الله؟ قراءة حسين أيوب (شاهد الفيديو)

النائب رازي الحاج لـ #وهلق_شو: على الحكومة تحمّل مسؤوليتها في تلبية مطالب وزير الطاقة وزيادة ساعات التغذية بالكهرباء وهو مستمر في اعتكافه عن حضور الجلسات وليس عن أداء مهامه الوزارية