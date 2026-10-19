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تنسيق رئاسي ثلاثي! (أسرار اللواء)
2026-10-19 | 00:32
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تنسيق رئاسي ثلاثي! (أسرار اللواء)
أفادت صحيفة اللواء، في أسرارها، بأن "مصادر مُطلعة أكدت وجود تنسيق رئاسي ثلاثي حول الخطوات الواجب اتخاذها أمنياً وقضائياً للحفاظ على الأمن والإستقرار، والحؤول دون انزلاق البلد إلى أحداث أمنية خطيرة!".
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