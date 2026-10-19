في ذكرى استشهاد وسام الحسن.. الحجار: مستمرون في حماية الدولة وسيادتها
وضع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ممثلا بأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، إكليلا من الزهر على ضريح اللواء الشهيد وسام الحسن، في ذكرى استشهاده، تقديرا لتضحياته وتضحيات رفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني.
وقال: "في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن، نستذكر رجلا كرّس حياته لحماية أمن لبنان وصون الدولة ومؤسساتها في مواجهة الأخطار. عهدنا أن نواصل العمل لحماية المواطنين وترسيخ سلطة الدولة وسيادتها، وفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم."