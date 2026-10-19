عن سلاح حزب الله وشحنة المتفجرات.. ماذا قالت الخارجية الأميركية لـ"الجديد"؟

قال المتحدث لـ"الجديد" إن تواصل حثّ على محاسبة جميع من أمروا بشحنة المتفجرات وموّلوها وأشرفوا على توجيهها.



