رويترز: قطر ستبني محطتين لتوليد الطاقة وستوقع اتفاقية توريد غاز مسال لمدة 20 عاما مع لبنان

مصادر دبلوماسية للجديد: مقررات بعبدا تحت الرقابة الدولية ولا سيما التحقيقات في شاحنة المتفجرات والمطلوب من لبنان المضيّ بالتحقيقات حتى النهاية وتوقيف جميع المتورطين