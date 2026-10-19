الحجار في الدوحة للمشاركة في "ميليبول قطر 2026".. ولقاء مع نظيره الباكستاني

ومن المقرر أن يعقد الوزير الحجار
سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين ونظرائه المشاركين في المعرض، تتناول سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأمن الداخلي والسلامة العامة.
وفور وصوله إلى الدوحة
، عقد الوزير الحجار لقاء مع وزير الداخلية
ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن نقوي، بحضور سفير لبنان
في قطر بلال قبلان وأمين سر مجلس الأمن
الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف. وكانت مناسبة لجولة أفق حول التطورات الراهنة في المنطقة والمستجدات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.