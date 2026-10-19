الحجار في الدوحة للمشاركة في "ميليبول قطر 2026".. ولقاء مع نظيره الباكستاني

وصل والبلديات إلى ، للمشاركة في فعاليات المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، بدعوة من وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" الشيخ بن حمد بن خليفة .