أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!

2026-10-20 | 02:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!

أصدرت بلدية ميفدون، مناشدة عاجلة إلى الجهات الرسمية والدولية:

في ظلّ استمرار الاعتداءات التي تطال بلدة ميفدون، وما تخلّفه من أضرار في المنازل الآمنة والأراضي الزراعية ومصادر رزق الأهالي، من مواش ومحاصيل زراعية، تطلق بلدية ميفدون مناشدة عاجلة إلى الجهات الرسمية والدولية والإنسانية، لوضع حدّ لهذه الاعتداءات والعمل على حماية المدنيين وممتلكاتهم.

إن ما تشهده البلدة لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يمتدّ إلى أمن الأهالي واستقرارهم وحقهم في العيش بكرامة وأمان. فالعائلات تعيش تحت وطأة الخوف والقلق، والأطفال يُحرمون من الشعور بالطمأنينة، فيما يواجه المزارعون صعوبات ومخاطر في الوصول إلى أراضيهم والعناية بمحاصيلهم ومواشيهم، في وقت يبذل فيه الأهالي جهدًا كبيرًا لإعادة ترميم منازلهم واستعادة مقومات حياتهم بعد ما لحق بالبلدة من دمار وأضرار.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه أهلنا، نطالب بما يلي:

أولاً: المجتمع الدولي والأمم المتحدة:
تحمّل مسؤولياتهما في العمل على وقف الاعتداءات التي تطال المدنيين والمنازل والأراضي الزراعية، والضغط من أجل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية السكان وممتلكاتهم ومصادر عيشهم.

ثانياً: الدولة اللبنانية والحكومة والجيش اللبناني:
اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الصلاحيات والإمكانات المتاحة لحماية أبناء ميفدون، ومتابعة الاعتداءات، وتعزيز مقومات صمود الأهالي وتمسكهم بأرضهم.

ثالثاً: الهيئات الإنسانية والصليب الأحمر الدولي:
التحرّك لتقييم الاحتياجات الإنسانية للبلدة، وتوفير المساعدات والدعم اللازمين للأسر المتضررة، والعمل، كلّ ضمن اختصاصه، على تعزيز حماية المدنيين وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم بأمان.

إن ميفدون، بلدة العلم والأرض والزراعة، تؤكد تمسك أهلها بحقهم المشروع في الحياة الآمنة والكريمة، وفي حماية منازلهم وأرزاقهم وأرضهم. لم يكن مطلب أهلها يوماً سوى العيش بسلام، بعيداً عن الخوف والتهديد والدمار.

إن حماية المدنيين ليست منة من أحد، بل مسؤولية قانونية وإنسانية، وإن صون حياة الناس وكرامتهم ومصادر رزقهم يجب أن يكون أولوية لا تحتمل التأجيل.
مقالات ذات صلة
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!

أخبار لبنان

جنوب لبنان

ميفدون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يزور كنيسة سيدة البشارة في بلدة زوطر الغربية
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

بالصورة - طلب إخلاء مبنى في طرابلس
03:27

بالصورة - طلب إخلاء مبنى في طرابلس

أفاد مراسل الجديد، بأن "شرطة بلدية طرابلس طلبت إخلاء مبنى قرب مسجد الحميدي في منطقة الزاهرية حفاظاً على سلامة السكان ".



03:27

بالصورة - طلب إخلاء مبنى في طرابلس

أفاد مراسل الجديد، بأن "شرطة بلدية طرابلس طلبت إخلاء مبنى قرب مسجد الحميدي في منطقة الزاهرية حفاظاً على سلامة السكان ".



يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026