مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!

أصدرت بلدية ميفدون، مناشدة عاجلة إلى الجهات الرسمية والدولية:

في ظلّ استمرار الاعتداءات التي تطال بلدة ميفدون، وما تخلّفه من أضرار في المنازل الآمنة والأراضي الزراعية ومصادر رزق الأهالي، من مواش ومحاصيل زراعية، تطلق بلدية ميفدون مناشدة عاجلة إلى الجهات الرسمية والدولية والإنسانية، لوضع حدّ لهذه الاعتداءات والعمل على حماية المدنيين وممتلكاتهم.



إن ما تشهده البلدة لا يقتصر على الأضرار المادية، بل يمتدّ إلى أمن الأهالي واستقرارهم وحقهم في العيش بكرامة وأمان. فالعائلات تعيش تحت وطأة الخوف والقلق، والأطفال يُحرمون من الشعور بالطمأنينة، فيما يواجه المزارعون صعوبات ومخاطر في الوصول إلى أراضيهم والعناية بمحاصيلهم ومواشيهم، في وقت يبذل فيه الأهالي جهدًا كبيرًا لإعادة ترميم منازلهم واستعادة مقومات حياتهم بعد ما لحق بالبلدة من دمار وأضرار.



وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه أهلنا، نطالب بما يلي:



أولاً: والأمم المتحدة:

تحمّل مسؤولياتهما في العمل على وقف الاعتداءات التي تطال المدنيين والمنازل والأراضي الزراعية، والضغط من أجل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية السكان وممتلكاتهم ومصادر عيشهم.



ثانياً: والحكومة والجيش اللبناني:

اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الصلاحيات والإمكانات المتاحة لحماية أبناء ميفدون، ومتابعة الاعتداءات، وتعزيز مقومات صمود الأهالي وتمسكهم بأرضهم.



ثالثاً: الهيئات الإنسانية والصليب الأحمر الدولي:

التحرّك لتقييم الاحتياجات الإنسانية للبلدة، وتوفير المساعدات والدعم اللازمين للأسر المتضررة، والعمل، كلّ ضمن اختصاصه، على تعزيز حماية المدنيين وتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم بأمان.



إن ميفدون، بلدة والأرض والزراعة، تؤكد تمسك أهلها بحقهم المشروع في الحياة الآمنة والكريمة، وفي حماية منازلهم وأرزاقهم وأرضهم. لم يكن مطلب أهلها يوماً سوى العيش ، بعيداً عن الخوف والتهديد والدمار.



إن حماية المدنيين ليست منة من أحد، بل مسؤولية قانونية وإنسانية، وإن صون حياة الناس وكرامتهم ومصادر رزقهم يجب أن يكون أولوية لا تحتمل التأجيل.