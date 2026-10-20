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أخبار لبنان

مياه أقلّ للري.. مصلحة الليطاني تدعو مزارعي القاسمية ورأس العين إلى الترشيد

2026-10-20 | 02:41
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مياه أقلّ للري.. مصلحة الليطاني تدعو مزارعي القاسمية ورأس العين إلى الترشيد
مياه أقلّ للري.. مصلحة الليطاني تدعو مزارعي القاسمية ورأس العين إلى الترشيد

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان توقف تحويل مياه نبع الزرقاء في البقاع الغربي إلى مشروع ري القاسمية ورأس العين، اعتباراً من صباح اليوم، وتوجيه هذه المياه نحو معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة، بهدف الاستفادة منها في تعزيز الإنتاج الكهربائي وزيادة كميات الطاقة المنتجة.

يأتي هذا الإجراء "بالتزامن مع بداية موسم الأمطار، وفي إطار الإدارة الموسمية للموارد المائية وتنظيم توزيعها بين الاستخدامات الزراعية وإنتاج الطاقة الكهرومائية، بما يحقق الاستفادة المثلى من المياه المتاحة".

اضاف البيان:" بناءً عليه، ستقتصر التغذية المائية لمشروع ري القاسمية ورأس العين خلال هذه المرحلة على الكميات المتوافرة من الينابيع الأخرى الواقعة أسفل سد القرعون. وتدعو المصلحة المزارعين المستفيدين من المشروع إلى أخذ انخفاض كميات المياه الواردة إلى شبكات الري في الاعتبار، وتنظيم عمليات الري وترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع الكميات المتاحة، ضماناً لحسن الاستفادة منها وتلبية الاحتياجات الزراعية وفق الإمكانات المتوافرة".

وأكدت المصلحة أن "هذا الإجراء يندرج ضمن خطتها التشغيلية لإدارة الموارد المائية مع بداية الموسم المطري، بما يوازن بين متطلبات الري الزراعي وتعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية، ويحافظ على حسن استثمار الموارد المائية المتوافرة".
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