مياه أقلّ للري.. مصلحة الليطاني تدعو مزارعي القاسمية ورأس العين إلى الترشيد

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان توقف تحويل مياه نبع الزرقاء في إلى مشروع ري القاسمية ورأس ، اعتباراً من ، وتوجيه هذه المياه نحو معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة، بهدف الاستفادة منها في تعزيز الإنتاج الكهربائي وزيادة كميات الطاقة المنتجة.