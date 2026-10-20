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أخبار لبنان

مراسلة "الجديد": الإبقاء على أمينَي السر هادي أبو الحسن وآلان عون وعلى هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة مفوّضين في هيئة مكتب المجلس

2026-10-20 | 04:29
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مراسلة "الجديد": الإبقاء على أمينَي السر هادي أبو الحسن وآلان عون وعلى هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة مفوّضين في هيئة مكتب المجلس
مراسلة "الجديد": الإبقاء على أمينَي السر هادي أبو الحسن وآلان عون وعلى هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة مفوّضين في هيئة مكتب المجلس
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مراسلة "الجديد": الإبقاء على أمينَي السر هادي أبو الحسن وآلان عون وعلى هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة مفوّضين في هيئة مكتب المجلس

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اقرأ ايضا في أخبار لبنان

بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل
06:41

بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة سلسلة قرارات تقضي بتعليق تداول منتجات محددة من الألبان والأجبان لثلاثة معامل، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية عدم مطابقة عينات منها للمواصفات القياسية اللبنانية، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وشملت القرارات معمل "ميرال تعنايل" في قب الياس – قضاء زحلة، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة النشاء وزيوت نباتية في عينات من أجبان الفيتا والدوبل كريم واللبنة. وتقرر تعليق تداول هذه المنتجات، وإلزام المعمل بسحبها من الأسواق وإعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال ثلاثة أيام، تمهيدًا لإتلافها بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

06:41

بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة سلسلة قرارات تقضي بتعليق تداول منتجات محددة من الألبان والأجبان لثلاثة معامل، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية عدم مطابقة عينات منها للمواصفات القياسية اللبنانية، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

وشملت القرارات معمل "ميرال تعنايل" في قب الياس – قضاء زحلة، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة النشاء وزيوت نباتية في عينات من أجبان الفيتا والدوبل كريم واللبنة. وتقرر تعليق تداول هذه المنتجات، وإلزام المعمل بسحبها من الأسواق وإعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال ثلاثة أيام، تمهيدًا لإتلافها بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

الحجار يشارك في افتتاح معرض "ميليبول قطر 2026" للأمن والسلامة
06:00

الحجار يشارك في افتتاح معرض "ميليبول قطر 2026" للأمن والسلامة


شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في افتتاح فعاليات المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، الذي أُقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، بحضور وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

ويجمع المعرض كبرى الشركات العالمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن والسلامة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية، ومناقشة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل الأمن الداخلي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمؤسسات المعنية.

وكانت فرصة للوزير الحجار للقيام بجولة على أجنحة المعرض، حيث التقى عددا من اللبنانيين المشاركين، واستمع إلى شروحات حول طبيعة مشاركاتهم وأهمية حضورهم في هذا الحدث الدولي الذي يجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات متخصصة في تطوير القدرات الأمنية والتكنولوجية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

06:00

الحجار يشارك في افتتاح معرض "ميليبول قطر 2026" للأمن والسلامة


شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في افتتاح فعاليات المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، الذي أُقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، بحضور وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

ويجمع المعرض كبرى الشركات العالمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن والسلامة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية، ومناقشة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل الأمن الداخلي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمؤسسات المعنية.

وكانت فرصة للوزير الحجار للقيام بجولة على أجنحة المعرض، حيث التقى عددا من اللبنانيين المشاركين، واستمع إلى شروحات حول طبيعة مشاركاتهم وأهمية حضورهم في هذا الحدث الدولي الذي يجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات متخصصة في تطوير القدرات الأمنية والتكنولوجية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

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