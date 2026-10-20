عون يستقبل رضا جفال ويطّلع على مشاريعه الاستثمارية في لبنان والعالم

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استقبل الرئيس بعد ظهر رجل الأعمال اللبناني المهندس رضا جفال يرافقه المحامي واطّلع على المشاريع الاستثمارية التي تنفّذها مجموعة شركات المهندس جفال في وحول .

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وأكد رئيس الجمهورية أنّ لبنان يبقى رغم كلّ الظروف قُبلة أنظار المستثمرين مشدّدًا على حرص تشجيع الاستثمار من خلال توفير عوامل الاستقرار كافة