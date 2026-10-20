لقاء بين عون وسلام.. ماذا بحثا؟

استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام







وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عمومًا، وفي الجنوب خصوصًا، في إطار مواكبة الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن خطة التعافي وتعزيز حضور المؤسسات الأمنية والمدنية في القرى والبلدات غير الخاضعة للاحتلال.



وتم خلال اللقاء تقييم نتائج الزيارات التي قام بها إلى القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمشاريع الإنمائية التي تم الاتفاق على إطلاقها، لا سيما في مجالي الطاقة والكهرباء، وكذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة المسلحة وقدامى المحاربين السيدة أليس روفو، والمواضيع التي طُرحت، لا سيما مرحلة ما بعد انتهاء المهمة العملانية لقوة «اليونيفيل» والدور الأوروبي الداعم للبنان في الفترة المقبلة. كما تم تقييم زيارة لجامعة الدول نبيل فهمي والتضامن الذي أبداه مع في هذه المرحلة.



وعرض مع رئيس الحكومة للإجراءات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية لحفظ الاستقرار في البلاد، والتنسيق القائم مع لملاحقة المخلّين بالأمن.



وأطلع سلام رئيس الجمهورية على جدول أعمال جلسة التي ستُعقد الخميس في قصر بعبدا.









